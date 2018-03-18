Рванула граната: на Донбассе погиб пограничник

В субботу, 17 марта, в результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена ​​первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную горбольницу", - указано в заявлении.

К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

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