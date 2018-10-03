РосСМИ разразились ''сенсацией'' об оружии США в Украине: Генштаб резко ответил

В Украину 30 августа через пункт пропуска "Краковец" якобы поступила крупная партия летального оружия и боеприпасов из США.

"В Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", - сообщило российское издание "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Так, по его информации, получателем оружия и боеприпасов является "военная часть А-4150, которая дислоцирована в Украине, Львовской области (Яворовский район, населенный пункт Старичи)".

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Отправителем груза источник назвало военную базу, расположенную по адресу: Томпсон-Роуд, 6900, город Сиракузы, США.

Однако в Генштабе ВСУ полностью опровергли данную информацию.

"Я общался с нашими международниками по нескольким направлениям, эта информация не соответствует действительности и является очередным враньем российской пропаганды", - заявил в комментарии OBOZREVATEL руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Он также отметил, что все официальные данные по верификационным мероприятиям и международной помощи оперативно сообщаются, в том числе через СМИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной. По количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск.