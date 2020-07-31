Украина передаст Беларуси доказательства преступлений вагнеровцев, – Аваков
Аваков заявил, что Украина заинтересована в экстрадиции вагнеровцев. Фото finbalance.com.ua.
Правоохранительные органы Украины передадут Беларуси данные, которые подтверждают преступления боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД. Он уточнил, что уже были провел консультации с официальными представителями страны.
"МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер"", – сказано в сообщении.
Аваков подчеркнул, что Киев заинтересован в экстрадиции задержанных боевиков, которые совершили преступления на территории Украины.
Глава МВД уточнил, что уже провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.
"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с" зеленых человечков "и" ихтамнетов ", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто начал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет", – отметил Аваков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК "Вагнер".
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу "Миротворца".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.
Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на выдаче вагнеровцев, воевавших на Донбассе.