Украина передаст Беларуси доказательства преступлений вагнеровцев, – Аваков

Правоохранительные органы Украины передадут Беларуси данные, которые подтверждают преступления боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД. Он уточнил, что уже были провел консультации с официальными представителями страны.

"МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер"", – сказано в сообщении.

Аваков подчеркнул, что Киев заинтересован в экстрадиции задержанных боевиков, которые совершили преступления на территории Украины.

Глава МВД уточнил, что уже провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с" зеленых человечков "и" ихтамнетов ", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто начал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет", – отметил Аваков.

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