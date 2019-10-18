Украина обеспечивает Россию сырьем для оружия через друга Путина

Компания фирмы друга президента России Владимира Путина, российского олигарха Олега Дерипаски добывает из недр Украины кварцит, который поставляют в Россию.

Используют его в оборонном комплексе России. Об этом идет речь в расследовании "Схемы: Коррупция в деталях".

Кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited ("дочка" российской компании Дерипаски "Русал") с 2011 года является владельцем украинского ООО "Глуховский карьер кварцитов", где добывают ресурс.

Новости Подсанкционный Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира

Сам Дерипаска внесен в санкционный список СНБО, как и его компания "Русал". Кварцит же добывают через кипрскую компанию, которая под санкции не попала. Сотни тонн минерала отправляют в Россию на оборонные заводы еженедельно. В то же время украинским предприятиям карьер поставляет лишь небольшие партии ресурса.

Еще в 2018 году украинский кварцит купили два российских предприятия – "Кремний-Урал" принадлежит Дерипаске.

Олег Дерипаска Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак скрыл в декларации свою гражданскую супругу Наталью Лавренюк, владеющую частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!