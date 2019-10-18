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18 октября • обновлено в 07:12
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Украина обеспечивает Россию сырьем для оружия через друга Путина

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Компания фирмы друга президента России Владимира Путина, российского олигарха Олега Дерипаски добывает из недр Украины кварцит, который поставляют в Россию.

Используют его в оборонном комплексе России. Об этом идет речь в расследовании "Схемы: Коррупция в деталях".

Кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited ("дочка" российской компании Дерипаски "Русал") с 2011 года является владельцем украинского ООО "Глуховский карьер кварцитов", где добывают ресурс.

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Сам Дерипаска внесен в санкционный список СНБО, как и его компания "Русал". Кварцит же добывают через кипрскую компанию, которая под санкции не попала. Сотни тонн минерала отправляют в Россию на оборонные заводы еженедельно. В то же время украинским предприятиям карьер поставляет лишь небольшие партии ресурса.

Еще в 2018 году украинский кварцит купили два российских предприятия – "Кремний-Урал" принадлежит Дерипаске.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак скрыл в декларации свою гражданскую супругу Наталью Лавренюк, владеющую частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком.

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Персона
Олег Дерипаска
Место
Украина
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Як же так, чиновники які за особисту винагороду це дозволили багаті люди а не бомжують на вокзалі після відсидки?
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фил филипыч
фил филипыч
упоротые а вы заметили что война Украины и России только у вас в головах? остальные пилят бабки не обращая на вас внимание))
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2 из 3 ответов | показать все
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Артеллерист Моня, ты губу то закатай. Крым украинским никогда не был. Бумажки, что лысый кукурузник подмахнул, будете на том свете Хрущеву предъявлять, гопота убогая.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
фил филипыч, отжали крым
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Николаев Олег
Николаев Олег
Какой он друг? Путин издевался над ним когда Русал попал под санкции. Он родственник Ельцина через жену.
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