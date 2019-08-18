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Украина экстрадировала крупного наркобарона-беглеца в Израиль: что известно

1.7т Читать материал на украинском

Генеральная прокуратура Украины в ночь на 18 августа экстрадировала в Израиль ранее сбежавшего основателя онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амоса Дова Сильвера.

По данным пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган в Twitter, преступника отправили на самолете в Израиль, где он получит свое наказание.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер был экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", — сообщила Сарган.

Амос Дов Сильвер

Амос Дов Сильвер

Соцсети

Тем временем, в Израиле авторитетное издание Israel national news подтвердило, что рано утром, 18 августа, Сильвер прибыл по месту назначения. Более подробной информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Амос Дов Сильвер, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

Амос Дов Сильвер

Амос Дов Сильвер

Юрий Бутусов / Facebook

Наркопреступник сбежал от полиции 15 августа. В аэропорт его доставили прямо из Верховного суда Украины, чтобы экстрадировать в Израиль. Перед отправкой с него сняли электронный браслет, и он пошел в зал дьюти-фри. Именно там его следы якобы и исчезли. Позже выяснились подробности провальной операции.

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Место
Украина
Тег
марихуана
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