"Мы тебя расстреляем!" Из Кении выдворили украинца, создавшего портрет Путина из гильз

Украинского художника Даниэля Грина, соавтора знаменитой работы "Лицо войны" – портрета Владимира Путина из гильз, арестовали в Кении по обвинению в шпионаже.

Грину угрожали расстрелом, но благодаря вмешательству консула и МИД Украины его отпустили и выдворили из страны. Об этом рассказал сам Даниэль в эфире ObozTV после своего возвращения в Киев.

Грина задержали, когда он пришел обновить водительские права.

"Увидев мой украинский паспорт, меня сразу арестовали, – отметил он. – Они сказали: "Шпионаж. Мы тебя расстреляем". И на следующий же день назначили суд".

После этого у Грина конфисковали все девайсы и устроили тщательный допрос в кенийской контрразведке. Впрочем, на какую страну якобы мог "шпионить" украинец – ему так и не сказали.

Новости Украинского блогера арестовали в Иране

Даниэль не исключил, что его арест спровоцирован ощутимым влиянием России в кенийском округе Бунгома.

"В Найроби, мне говорил украинский амбасадор, таких проблем нет. Но в том регионе – есть какое-то влияние России. В этом округе Бунгома российский миллиардер Дерипаска построил госпиталь", – объяснил он.

"В этом районе арестовали уже семерых украинских миссионеров, им тоже выдвигают какие-то очень странные обвинения", – сообщил художник.

По словам Грина, его отпустили благодаря быстрой реакции МИД Украины и вмешательству украинского консула. Но дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

"Лицо войны" – нашумевший арт-проект Даниэля Грина и Дарьи Марченко dashart.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее об аресте Грина сообщила украинская художница и его арт-партнер Дарья Марченко. Она попросила о помощи и рассказала, что их работа "Лицо войны" принесла не только известность, но и 2 года преследований и массу проблем.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал