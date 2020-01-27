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27 января • обновлено в 12:09
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"Уеб*вай отсюда!" В Харькове экс-депутат собрал митинг за русский язык, но его забросали яйцами

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В понедельник, 27 января, в Харькове на митинге в поддержку русскоязычных школ закидали яйцами его организатора экс-депутата горсовета, главу местной ячейки ОПЗЖ Андрея Лесика.

Как сообщает Status Quo, акция проходила здания Дома советов на улице Сумской. На митинг пришло до 30 человек, при этом на месте дежурили 60 полицейских.

На место акции явились представители Нацкорпуса вместе с харьковским лидером ячейки Константином Немичевым. Между ним и Лесиком произошла словесная перепалка, где экс-депутату кричали: "А ну, давай, уею*вай отсюда!".

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

После чего в участников митинга полетели яйца. В конфликт вмешалась полиция, которая развела стороны. Участников акции правоохранители погрузили в автобус и увезли.

Осторожно, на видео 18+

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Status Quo

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
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