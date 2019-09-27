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28 сентября • обновлено в 04:22
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Ударила об стену и дала сестре закопать: всплыли жуткие подробности убийства младенца военной на Волыни

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Военнослужащей из города Устилуг на Волыни, которая убила новорожденную дочку, помогала ее сестра-сослуживица.

Новые подробности трагедии раскрыли в материале "МК".

Отмечается, что женщина умышленно не перевязала пуповину, вдобавок с силой ударила младенца головой о стену, из-за чего девочка получила черепно-мозговую травму.

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Военная убила ребенка на Волыни: всплыли жуткие детали

Военная убила ребенка на Волыни: всплыли жуткие детали

Помогла скрыть преступление военной якобы родная сестра-сослуживица, которая поместила еще живую новорожденную в полиэтиленовый пакет и закопала в заброшенном огороде неподалеку от дома.

Как стало известно, после проведения вскрытия тельца медики отметили: девочка, весившая 4. 100, родилась здоровой. Наряду с этим визуально у ребенка видно было повреждение черепа.

Стало также известно, что грозит сестрам, подозреваемым в убийстве. Женщин могут приговорить к к лишению свободы от 10 до 15 лет, либо к пожизненному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащая поступила в больницу сразу после родов, но без ребенка. На следующий день тело девочки нашли закопанным.

Что известно о трагедии, читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

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Место
Украина
Теги
убийство ребенок умер ребенок
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Украинзгэ мир
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Тупость, подлость и жестокость являются визитной карточкой галичанского менталитета. Именно глядя на подобных вуйков поляки дали им ёмкое и точное имя - "bydlo"(быд/ло).
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Светлые воины ВСУ, герои Украины!
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