Ударила об стену и дала сестре закопать: всплыли жуткие подробности убийства младенца военной на Волыни

Военнослужащей из города Устилуг на Волыни, которая убила новорожденную дочку, помогала ее сестра-сослуживица.

Новые подробности трагедии раскрыли в материале "МК".

Отмечается, что женщина умышленно не перевязала пуповину, вдобавок с силой ударила младенца головой о стену, из-за чего девочка получила черепно-мозговую травму.

Военная убила ребенка на Волыни: всплыли жуткие детали

Помогла скрыть преступление военной якобы родная сестра-сослуживица, которая поместила еще живую новорожденную в полиэтиленовый пакет и закопала в заброшенном огороде неподалеку от дома.

Как стало известно, после проведения вскрытия тельца медики отметили: девочка, весившая 4. 100, родилась здоровой. Наряду с этим визуально у ребенка видно было повреждение черепа.

Стало также известно, что грозит сестрам, подозреваемым в убийстве. Женщин могут приговорить к к лишению свободы от 10 до 15 лет, либо к пожизненному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащая поступила в больницу сразу после родов, но без ребенка. На следующий день тело девочки нашли закопанным.

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