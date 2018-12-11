''Участие является абсурдным'': украинская внешняя разведка ''порвет'' с СНГ

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

Как сообщает пресс-центр ведомства, соответствующий процесс инициировал председатель Егор Божок по поручению президента Украины Петра Порошенко.

"По поручению Президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года", – сказано в сообщении.

Уточняется, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами "является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год".

Петр Порошенко и Егор Божок "ДС"

"Украинский разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще 2014 направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на нашу страну в 2014 году", – пояснили в ведомстве.

В заявлении также говорится, что о враждебной настроенности спецслужб РФ 9 декабря 2018 года откровенно заявил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин в своем интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", – заявили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ. 19 мая президент подписал указ об отзыве всех представителей государства.

А 20 мая глава государства заявил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих ее национальным интересам.