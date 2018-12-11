МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Участие является абсурдным'': украинская внешняя разведка ''порвет'' с СНГ

1.9тЧитать материал на украинском

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

Как сообщает пресс-центр ведомства, соответствующий процесс инициировал председатель Егор Божок по поручению президента Украины Петра Порошенко.

"По поручению Президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года", – сказано в сообщении.

Новости
Конец дружбе с Россией: опубликован текст нашумевшего закона

Уточняется, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами "является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год".

Петр Порошенко и Егор Божок

Петр Порошенко и Егор Божок

"ДС"

"Украинский разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще 2014 направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на нашу страну в 2014 году", – пояснили в ведомстве.

В заявлении также говорится, что о враждебной настроенности спецслужб РФ 9 декабря 2018 года откровенно заявил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин в своем интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", – заявили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ. 19 мая президент подписал указ об отзыве всех представителей государства.

А 20 мая глава государства заявил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих ее национальным интересам.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Егор БожокПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
СНГ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
6
Смешно
19
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
А этой разведки там и не было, Порошенко втирает очки ... Украина в СНГ была как наблюдатель, ни одного документа не ратифицировала. СУГС !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Белый господин
Белый господин
На пятый год войны. До слез. Как СНГ будет жить без разведданных?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги