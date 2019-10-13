Мечтала о детях: страшные подробности резонансного убийства саблей украинки в Финляндии

Убитой в колледже городка Куопио в Финляндии оказалась украинка, 23-летняя жительница Харькова Анна Ладога. Ее убийца, студент этого же колледжа 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин, нанес удар саблей по горлу девушки, а затем несколько раз пронзил бездыханное тело.

Полиция обнаружила почти три десятка ран. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Поженились летом и мечтали о детях

Харьковчанка Анна Ладога переехала в Финляндию два года назад. До этого она училась в ХНУ им. Каразина.

Девушке было всего 23 года Facebook Анны Ладоги

Уехала не просто так. Вместе с любимым человеком, Мартином Ладогой. Как рассказала знакомая девушки, тоже украинка, которая живет в Финляндии, Анна и Мартин жили в гражданском браке несколько лет, сам он родом из Эстонии.

Анна и Мартин были счастливы вместе Facebook Мартина Ладоги

Пара поженилась совсем недавно. "Они сыграли свадьбу в конце лета и уже мечтали о детях. Вместе они много путешествовали. Анна мечтала стать менеджером по туризму. Прошла курсы финского языка, знала английский и еще несколько языков. Поступила в этот колледж бизнеса. Она была очень светлой девочкой, ее трудно не заметить. И она всем помогала в трудную минуту", – рассказывает знакомая.

Анна вместе с группой, где она изучала финский язык

В Инстаграмме и Фейсбуке Мартина и Анны есть фото из их путешествий. Они были в Исландии, Греции, Чехии. Приезжали во Львов, Одессу, Харьков.

Анна Ладога мечтала стать менеджером по туризму Facebook Анны Ладоги

Анна Ладога Facebook Анны Ладоги

Сначала напал на учительницу, а потом принялся за Анну

Все, кто знал Анну, до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. "Это не правда, что убийца питал к Анне какие-то безответные чувства. Он просто псих", – говорит знакомая погибшей.

Финн Джоел Марин в тот день, 1 октября, пришел в помещение колледжа с саблей, которая была у него в мешке. Он купил ее в интернет-магазине за несколько дней до нападения. Очевидцы видели его в общежитии с длинной коробкой.

Джоел Марин (Joel Otto Aukusti Marin) ylilauta.org

Когда он достал оружие, никто не понял, что он хочет напасть, некоторые даже засмеялись.

По словам знакомой Анны, Джоел Марин сначала напал на учительницу и нанес ей два удара в область шеи. Они оказались не смертельными, учительница сумела убежать.

"Анна просто в тот момент оказалась рядом. Он напал на нее, ударил саблей по шее, и она упала. Тогда все бросились бежать. Одна девочка кинула в нападавшего стулом, но это ненадолго его отвлекло. Когда все выбежали из класса, он стал добивать Анну, которая лежала на полу. Он тыкал в нее саблей, нанес ей 28 порезов, два из них оказались смертельными", – говорит ее подруга.

Колледж, где произошла резня, находится в торговом центре города web.de

От ударов убийцы пострадало еще несколько человек. В основном они получили порезы руках, поскольку защищались. Большинство раненых уже выписались из больницы.

Прибывшая полиция вынуждена была стрелять в нападавшего, он серьезно ранен и сейчас находится в больнице под охраной.

В первом судебном заседании он участвовал по видеотрансляции прямо из больницы. После того как позволят врачи, убийцу переведут в тюрьму.

Анна Ладога Facebook Анны Ладоги

Ходил в черном и ни с кем не разговаривал

О нападавшем пишут финские газеты. По данным Helsingin Sanomat Джоел Марин был членом местного стрелкового клуба. Его фотографию отыскали на сайте, он стоит среди других участников с небольшим призом в руках.

Те, кто знал Марина говорят, что это был очень странный, замкнутый парень. За год жизни в общежитии он только три раза перекинулся словами со своим соседом.

Общежитие, в котором жил напавший HS

Сосед рассказал изданию Helsingin Sanomat, что однажды ночью он услышал, как в соседней комнате кто-то роется в замке, пытаясь открыть дверь. Сосед вышел, у дверей стоял Марин, как всегда в черной одежде, с капюшоном на голове. Он молча пытался открыть двери, а потом повернулся и ушел. Он ни слова не сказал.

Все отмечают, что особенно Марин изменился в старшей школе и после поступления в колледж. В младшей и средней школе он был обычным ботаником, и дети иногда смеялись и даже издевались над ним. Хотя он неплохо знал английский язык, изучал литературу, получал даже грамоты за это.

Марин очень изменился перед поступлением в колледж

Но в старшей школе он был одинок, и на переменах время проводил сам. И все время молчал.

Один из студентов рассказал MTV News, что Марин был очень умным, во время занятий он мог любому дать фору.

При обыске его комнаты полицейские нашли бутылки с бензином. А жители общежития говорят, что недавно неподалеку сгорели два дома. Теперь многие думают, что это дело рук Марина.

Полицейские пришли с обыском в общежитие, где жил Марин hs.fi

Полицейские пришли с обыском в общежитие, где жил Марин pulse.com.gh

Знакомая погибшей Анны рассказывает, что отец Марина пьющий человек, работает санитаром в психбольнице.

Также известно, что его мама тоже работает в больнице, как и его брат. Родители давно разведены и мама воспитывала сыновей сама.

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