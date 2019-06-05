"Кто-то помогает замести следы": как убившие ребенка полицейские пытаются избежать наказания

Двое полицейских, которые устроили пьяную стрельбу по баночкам в Переяслав-Хмельницком и убили 5-летнего Кирилла Тлявова, не дают показаний, отказались пройти тесты на алкоголь и не позволили провести экспертизу на наличие пороха на руках.

Также кто-то из близких, вероятно, помогает им избежать наказания и прячет оружие. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Полицейского соседи не помнят

Во вторник, 4 июня, Голосеевский суд столицы арестовал двух копов – 31-летнего Ивана Приходько и 42-летнего Владимира Петровца на два месяца. Во время заседания оба прятали лица и уверяли, что ни в чем не виноваты.

Особенно старался Иван Приходько, ведь следствие подозревает, что именно он сделал смертельный выстрел. На суде он сидел спиной к журналистам. В органах милиции, а теперь полиции Приходько почти десять лет. Служил в армии, работал слесарем, потом пошел работать в ГАИ, трудился в Голосеевском управлении Киева.

Иван Приходько Facebook Ивана Приходько

В 2015 году стал командиром отделения взвода 5-й роты киевской полиции. В 2016 году он был уволен из органов за несоответствие, но восстановился через суд. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

В соцсетях на своих страничках Приходько путает следы, все время пишет разные года рождения. Правда, в 2008 году он пошел служить в армию, о чем и сообщил в сети. Судя по его записям, увлекается он мототехникой, байкерами и быстрой ездой.

Приходько 8 лет назад ВК Ивана Приходько

В соцсетях есть и страничка его дочки Софии (кроме нее, у копа есть сын Гордей) и его мамы Аллы Приходько.

Его супруга, Марина, судя по декларации мужа, работает в ломбарде. И владеет крупной недвижимостью почти в 6 тыс. кв м. В семье есть и старый Mersedes.

Сам Приходько ранее жил в Киеве. В область он переехал не так давно. Правда, по месту его жительства в Переяслав-Хмельницком на ул. Балаяна (адрес сообщила судья) этого полицейского не помнят.

"Может, он тут жилье снимал? У нас тут сейчас много всяких приезжих, переселенцев", – удивилась в беседе с нами пожилая соседка.

Сообщил о службе в армии ВК Ивана Приходько

Служил в "Кобре" и владеет участками

Второй подозреваемый коп – 42-летний Владимир Петровец. В органах служит тоже давно, работал в ГАИ, служил даже в расформированной "Кобре". Его также увольняли, но затем он снова оказался в полиции. Его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. С 2018 года работает в водной полиции.

Владимир Петровец на суде Страна

Судя по его декларации, он с Иваном Приходько может быть родственником. Поскольку его супруга Ольга ранее носила фамилию Приходько. И работала она в местном горисполкоме в финансовом отделе, сейчас уволилась. На супругу оформлено три земельных участка и квартира. У самого Петровца тоже есть участок в 20 тыс кв м. Также у обоих супругов числится недостроенный дом.

У Петровца трое детей. Старший сын Станислав, в тот роковой вечер, 31 мая, по словам свидетелей, также находился с отцом и стрелял из ружья.

Стреляли четверо вместе с подростком

По словам адвоката потерпевших Александра Щербины, всего на стрельбище присутствовало четыре человека.

"Это двое полицейских, их родственник, а также несовершеннолетний сын одного из участников", – рассказал OBOZREVATEL адвокат.

Место, где стреляли копы с друзьями

По словам бабушки погибшего мальчика Александры Тлявовой, среди стрелявших был именно Стас, сын полицейского Петровца. На суде прозвучало, что там же был и их знакомый по фамилии Кривошея.

Следствие пока еще не установило точно, кто же именно произвел тот роковой выстрел. Поэтому это мог быть кто угодно.

Сами подозреваемые копы хранят молчание, пользуясь статьей 63 Конституции.

"Они отказались от теста на алкоголь. Также они отказались провести экспертизу на наличие пороха на руках. Один из них, Петровец, утверждает, что не стрелял. В таком случае он должен быть заинтересован в такой экспертизе, чтобы подтвердить этот факт. Но он отказался", – говорит адвокат Щербина.

Последнее фото Кирилла Facebook Татьяны Тлявовой

Также пропало и оружие, из которого убили мальчика. "Есть свидетели, которые говорят, что было ружье, и из него стреляли. Причем стреляли все. Его взяли в доме, где полицейские употребляли спиртные напитки. Оно стояло на крыльце. Но во время обыска его не нашли. У меня такое впечатление, что кто-то извне помогает замести следы преступления. Поэтому мы собираемся внести в ЕРДР данные о том, что кто-то скрывает улики, за это грозит криминальная ответственность", – говорит адвокат.

Кирилл с братом и родителями Facebook Татьяны Тлявовой

Во вторник, 4 июня следователи ГБР из Киева вновь выехали в Переяслав-Хмельницкий для проведения баллистической экспертизы, вместе со специалистом. А в это время в Киеве судмедэксерты вскрывали тело погибшего Кирилла и доставали пулю, которая раздробила его череп и застряла в голове.

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