"Убили и закопали в поле": на Запорожье нашли пропавшего перевозчика

В Запорожской области нашли мертвым частного перевозчика, который с 30 на 31 августа без вести пропал вместе с личным авто Geely.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, отметив, что правоохранители раскрыли убийство в течение суток.

"Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", - написал он.

Труп закопали в поле Вячеслав Аброськин, Facebook

Аброськин добавил, что двое преступников задержаны, сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция раскрыла убийство таксиста в Киеве, которого нашли с перерезанным горлом на Окружной дороге.

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