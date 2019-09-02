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"Убили и закопали в поле": на Запорожье нашли пропавшего перевозчика

1.8т Читать материал на украинском

В Запорожской области нашли мертвым частного перевозчика, который с 30 на 31 августа без вести пропал вместе с личным авто Geely.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, отметив, что правоохранители раскрыли убийство в течение суток.

"Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", - написал он.

Труп закопали в поле

Труп закопали в поле

Вячеслав Аброськин, Facebook

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Аброськин добавил, что двое преступников задержаны, сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция раскрыла убийство таксиста в Киеве, которого нашли с перерезанным горлом на Окружной дороге.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина Запорожье
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