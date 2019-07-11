Убил любимую: дело сожженной в Запорожье девушки получило новый поворот

В Запорожье Виталию Чайковскому, который поджег свою 22-летнюю невесту Анастасию Ковалеву, после смерти девушки переквалифицировали дело.
Так, теперь ему инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью, сообщает "ТСН". Уточняется, что поджигателю грозит пожизненное заключение. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На данный момент он находится в СИЗО. Чайковский не оспаривал свою меру пресечения.
Анастасия Ковалева и Виталий Чайковский
Instagram Анастасии Ковалевой
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летний Виталий Чайковский родом из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.
Виталию уже избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.
Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.
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