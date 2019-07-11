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Убил любимую: дело сожженной в Запорожье девушки получило новый поворот

14т Читать материал на украинском

В Запорожье Виталию Чайковскому, который поджег свою 22-летнюю невесту Анастасию Ковалеву, после смерти девушки переквалифицировали дело.

Так, теперь ему инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью, сообщает "ТСН". Уточняется, что поджигателю грозит пожизненное заключение. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На данный момент он находится в СИЗО. Чайковский не оспаривал свою меру пресечения.

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Анастасия Ковалева и Виталий Чайковский

Анастасия Ковалева и Виталий Чайковский

Instagram Анастасии Ковалевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28-летний Виталий Чайковский родом из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

  • Виталию уже избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

  • Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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Место
Украина Запорожье
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Такому треба пожиттєве давати.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Він схожий чимось на Зеленського. Там де рожу корчить. Такому треба пожиттєве давати.
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