Убил и изнасиловал 63 человека: в США арестовали маньяка-полицейского

В Калифорнии арестован бывший полицейский, подозреваемый в совершении 12 убийств и 51 изнасилования.

Как сообщает The Sacramento Bee, на его счету могут быть десятки грабежей, совершенных несколько десятилетий назад.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря результатам ДНК-экспертизы. По словам стражей порядка, 72-летний Джозеф Джеймс Де Анджело, живший в Сакраменто, не оказывал полиции сопротивления. Несколько дней до ареста за ним велась слежка.

Маньяк Джозеф Джеймс Де Анджело The Sacramento Bee

Де Анджело уволили из полиции в 1979 году. Сотрудники органов правопорядка полагают, что на его счету десятки убийств и изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Окружной прокурор Энн Мари Шуберт отметила, что маньяк на протяжении 44 лет держал в страхе жителей штата.

У серийного преступника много прозвищ, в том числе "Убийца из золотого штата", "Настоящий ночной охотник", "Насильник с востока". Изначально власти полагали, что речь идет о разных людях, однако впоследствии пришли к выводу, что убийства и изнасилования совершает один и тот же человек.

Как сообщал "Обозреватель", вскрылись страшные подробности о "луганском маньяке".