Убийцы и насильники: обнародованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала "Л/ДНР"

Появился список еще 15 из 124 человек, которых Украина выдала террористическим "Л/ДНР" в рамках большого обмена пленными 29 декабря 2019 года.

Имена пленных, а также преступления, за которые их судили, обнародовало "Слідство.Інфо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным расследователей, все эти люди обвинялись или были осуждены за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи.

Украина выдала "Л/ДНР" 124 удерживаемых лиц delo.ua

Отмечается, что в некоторых случаях связь уже экс-пленных с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. При этом тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов.

"Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, есть, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, многократно судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", – говорится в сообщении.

Список 15 пленных, которых Украина выдала самопровозглашенным республикам:

Сергей Шилин – убийство топором милиционера в Мариуполе, охранник штаба "ДНР"; Максим Мисяк – обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого; Денис Шатунов – заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка; Всеволод Подольский – стрельба в метрополитене Киева; Виктор Немченко – преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью; Михаил Титов – убийство жителя Волновахи с целью ограбления; Александр Хавер – разбой; Николай Тоцин – убийство хозяйки, у которой арендовал комнату; Владимир Конончук – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы; Андрей Дрозд – убийство военного в Харькове; Геннадий Ольшанский – убийство соседа в пьяной драке; Сергей Комраз – попытка провезти наркотики через границу с Россией; Эдуард Желтый – преступник из 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием; Андрей Присяжный – кража телефонных кабелей "Укртелекома"; Артур Морозов – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обнародовали фамилии первых 44 человек, которых Украина выдала в "Л/ДНР" при обмене пленными 29 декабря 2019 года. В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, двое граждан Беларуси и один гражданин Бразилии.

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