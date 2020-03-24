Убийство Вороненкова в Киеве: журналисты выяснили, что громкое дело развалилось

Дело об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которое произошло в 2017 году, вот уже около шести месяцев лежит в Шевченковском отделении Национальной полиции Украины. За это время в нем нет никаких продвижений.

Как пишут "Грати", туда дело передали из Генеральной прокуратуры после реформы, хотя версия следствия так и не была доказана. В том числе и из-за новых показаний вдовы погибшего Марии Максаковой.

По версии прокуратуры, которая до реформы имела функции досудебного расследования, убийство Вороненкова заказал бывший гражданский муж Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в 2016 году заявлял, что мотивом преступления были свидетельства Вороненкова по делу присутствия российских войск в Украине и госизмены Виктора Януковича. Тогда же отмечалось, что Тюрин был подконтрольным ФСБ и, помимо всего, имел и личный мотив из-за Максаковой.

Организатором убийства прокуратура назвала криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко. Именно ему якобы поручил убить Вороненкова Тюрин.

Версия следствия "Грати"

Василенко, в свою очередь, якобы попросил своего знакомого Александра Лося найти исполнителей заказа. Согласился помочь с организацией убийства Вороненкова, по версии следствия, Ярослав Левенец, с которым Лось когда-то вместе сидел в тюрьме.

Левенец, в свою очередь, к делу привлек своего знакомого Павла Паршова, который и убил Вороненкова, после чего сам умер от огнестрельного ранения, нанесенного охранником погибшего экс-депутата Госдумы.

Также к убийству, утверждали в прокуратуре, был причастен Ярослав Тарасенко, который выполнял роль водителя. В целом из всей цепочки подозреваемых правоохранители смогли задержать и взять под стражу только Тарасенко и Лося.

Левенца и Василенко, вероятных организаторов, объявили в розыск. А вероятному заказчику Тюрину следователь отправил подозрение по почте. Тогда правоохранители требовали его экстрадиции из России, на что получили отказ.

В конце 2017 года материалы по заказчику и организаторам передали в суд как отдельное производство. Тогда на скамье подсудимых оказались Лось и Тарасенко. Свидетели по делу узнали Лося и утверждали, что видели его у дома убитого. Подозреваемый этого не опровергал. По его словам, он работал охранником у Василенко, который арендовал квартиру в том же доме, где жил Вороненков.

Факт слежки следователи также подтверждали записями с камер наблюдения. Свою вину Лось отрицал и не признавал, что передавал информацию о передвижении Вороненкова киллеру Паршову.

Денис Вороненков "Грати"

Впрочем, прямых доказательств причастности Тарасенко прокуроры так и не предоставили. Ведь ни на одной из видеозаписей не видно, что именно он был водителем Паршова.

Следствие утверждало, что Тарасенко приехал в день убийства в Киев, где его на вокзале встретил человек с капюшоном на голове, якобы Левенец. В подтверждение этих слов были продемонстрированы записи с камер видеонаблюдения. Именно Левенец, считают прокуроры, предоставил машину Тарасенко, на которой тот и отвез Паршова на место убийства.

После объявления версии следствия Максакова публично согласилась с ней и признала, что Тюрин действительно мог заказать убийство Вороненкова. Она также отметила, что его решению способствовала ФСБ.

Однако в апреле 2019 года Максакова резко изменила показания по делу. Она заявила, что Тюрин не причастен, а заказчик – бывший друг семьи и экс-сотрудник Следственного комитета РФ Денис Панаитов.

Именно он был владельцем квартиры на Шевченковском бульваре в Киеве, где жил Вороненков с женой. По версии вдовы, погибший и Панаитов договорились обменять его квартиру в Киеве на квартиру Вороненкова в Москве.

Соглашение планировали оформить как куплю-продажу. Дочь Вороненкова должна была продать Панаитову московскую квартиру за 38 млн рублей. За вырученные деньги супруги планировали приобрести киевскую квартиру.

Однако, как заявила Максакова, Панаитов ничего не заплатил и подсунул дочери убитого расписку о получении 38 млн рублей.

Мария Максакова "Грати"

Чтобы не отдавать деньги и завладеть двумя квартирами, он якобы и заказал убийство Вороненкова. К тому же, утверждала вдова, именно друг семьи убедил ее, что Тюрин заказчик. Новые свидетельства жена погибшего дала в разгар судебных разбирательств по квартире на бульваре Шевченко.

Панаитов обвинения Максаковой отверг, однако прокуратура даже не допросила его. Руководитель следственной группы Павел Кононенко тогда заявил, что Максакова оговорила Панаитова из-за спора о квартире. В то же время, адвокаты подозреваемого Тюрина подали ходатайство об отмене подозрения в убийстве.

Суд в свою очередь решил, что веских доказательств против Тюрина действительно нет и отменил ему подозрение. Теперь он официально не причастен к делу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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