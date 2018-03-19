Убийство Вороненкова: ГПУ пошла на кардинальные меры

Генеральная прокуратура Украины попросила Интерпол подать в розыск российского криминального авторитета Владимира Тюрина, которого следствие назвало заказчиком убийства экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

"Документы отправили, а там уже все зависит от Интерпола", – сообщил источник из ГПУ, передает "112 Украина".

Отмечается, что Интерпол может оперативно отреагировать на обращение. Однако, существует вероятность, что в организации откажут в международном розыске Тюрина.

Запрос Украины в Россию об экстрадиции Тюрина был отправлен 9 октября 2017 года.

Владимир Тюрин

Напомним, Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева, когда он направлялся на встречу с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Пономарев рассказал, что Тюрин по российскому законодательству является организатором преступления. Вдова покойного Вороненкова Мария Максакова заявляла, что ее дети живут с убийцей, но забрать к себе их она не может.

Как сообщал "Обозреватель", ранее правоохранительные органы Украины объявили в розыск Тюрина.