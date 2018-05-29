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Убийство Веремия: отпустившего Крысина судью уволили

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Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линныка, приговорившего к условному сроку предводителя "титушек" Юрия Крысина.

Соответствующее решение было принято на заседании совета во вторник, 29 мая, передают "Українські Новини".

Линнык был уволен в связи с поданным им заявлением об отставке.

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Олег Линнык

Напомним, 22 декабря 2017 года Линнык приговорил Крысина к 4 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист Вячеслав Веремий.

Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес ему смертельное огнестрельное ранение.

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Сам подозреваемый признал себя виновным в хулиганстве.

Также СМИ публиковали скриншоты со страницы Олега Линныка в "Одноклассниках", где тот признается в любви к советскому прошлому и "русскому миру".

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Тема
Евромайдан
Персоны
Вячеслав ВеремийЮрий Крысин
Место
УкраинаКиев
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