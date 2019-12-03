"Убили моего сыночка": что говорят о возможных убийцах 3-летнего сына депутата на фронте

Подозреваемые в убийстве 3-летнего сына депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева не только вместе воевали с 17 лет, но и дружили. Сослуживцы 20-летних подозреваемых не верят в их вину. Мол, были тихими, доброжелательными и не вызывали особых нареканий.

OBOZREVATEL пообщался с друзьями и сослуживцами подозреваемых и выяснил, чем они занимались до происшествия и что о них говорят на фронте.

"Профессионал на ощупь стрелять не будет"

Сослуживцы говорят, что и Евгений Семеной и второй подозреваемый Андрей Лаврега (Тихий) не только вместе воевали в "Аратте", но и дружили.

Семенов в верхнем ряду крайний справа, Лаврега в нижнем ряду второй справа Facebook Евгения Семенова

По мнению волонтера, уж слишком быстро в интернете распространили информацию о том, что в убийстве замешаны два добровольца из Правого сектора.

Евгений Семенов (на фото внизу) Facebook Евгения Семенова

"Это уже не первый случай, когда бойцов добровольческих батальонов обвиняют в преступлениях. Тут же и свидетельницу показывают, которая видела, как кто-то садился в машину. Мало ли кто у нас садится в машину? И то, что он был в Киеве, так он живет тут. Говорят, что он стрелял в затемненное стекло на ощупь. Это неправда, Андрей профессионал и на ощупь да еще в центре столицы, стрелять не будет.

Он на фронте никогда не выстрелит, если рядом с врагом находятся гражданские люди. И обратите внимание, отверстие в стекле находится вверху. Как пуля могла попасть в маленького трехлетнего ребенка, если стрелок целился в высокого взрослого человека? Тут слишком много несостыковок. Такое впечатление, что нужно было срочно найти виновных", – говорит Москаленко.

Занимался борьбой и мог подраться

Еще один подозреваемый в убийстве ребенка, доброволец Евгений Семенов родом из Одесской области.

Евгений Семенов с мамой Facebook Марины Семеновой

"Парень рос с мамой, его еще воспитывала бабушка. Это интеллигентная семья, они всегда поддерживали все украинское. Для нас было не удивительно, что Женя пошел воевать. Правда, он никогда не был паинькой, мог и подраться, он какой-то борьбой занимался. Но в принципе, нормальный парень", – рассказала одна из его знакомых.

Евгений Семенов ВКонтакте

Семенов, кстати, недавно опубликовал фото на своей страничке в соцсети с соревнований по борьбе. Бывшие сослуживцы Семенова интересовались его жизнью, называли его "сынок" и "Ведмежа". Евгений отвечал, что у него все в порядке.

Евгений Семенов до ухода на фронт ВКонтакте

Сам парень о себе сообщал, что раньше учился в мореходном училище, правда учебу оставил и подался на фронт. Ему было тогда примерно 17 лет.

Также, в последнее время, судя по фото второго подозреваемого, Андрея Лавреги, он занимался тату. Сам делал их своим товарищам в достаточно спартанских условиях. На страничке много образцов его работ.

Андрей Лаврега делает тату своим знакомым Инстаграм

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"Убили моего сыночка"

Во вторник, 3 декабря правохранители предъявили подозрение двум бывшим бойцам добровольческого батальона по ч. 2 ст.115 УК Украины умышленное убийство малолетнего ребенка совершенное группой лиц. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения.

На страничке мамы погибшего мальчика Инны Соболевой появилось фото с подписью: "Вчера нелюди убили моего сыночка ангелочка, Сашеньку… помолитесь за него". Друзья и родные выражают соболезнования Вячеславу и Инне Соболевым, а также и маме Инны, бабушке малыша.

Напомним, 1 декабря, в воскресенье в центре Киева возле ресторана "Марио" был обстрелян джип депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева. Пуля не задела мужчину, но попала в его 3-летнего сына. Мальчик скончался в карете скорой помощи.

Соболев имел длительный конфликт с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. С помощью судебных решений у Соболева отобрали недвижимость в Донецкой области, он сам сообщал об этом. Емельянов заявил, что не причастен к убийству, якобы это дело рук бизнесменов из Днепра.

У самого Вячеслава Соболева пятеро детей. Это его третий брак. У его нынешней жены Инны есть еще двое детей – дочка и старший 17-летний сын.

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