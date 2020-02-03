Убийство Шеремета: суд вынес решение по аресту Кузьменко

Печерский суд Киева в понедельник, 3 февраля, оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика и волонтера Юлию Кузьменко.

В прошлый раз рассмотрение перенесли для изучения новых материалов и для вызова свидетелей. В новом судебном заседании меру пресечения оставили без изменений (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Суд допросил свидетелей, которые подтвердили алиби Кузьменко. Ее мать рассказала уже озвученную в суде информацию о том, как Юлия с бывшим мужем Дмитрием встречали ее, ее мужа и внука (сына Юлии) в аэропорту, как после этого все поехали по домам и говорит, что на следующий день Кузьменко также была дома.

Подтвердила мать и тот факт, что тогда – и вплоть до развода в 2018 году – бывшие супруги жили вместе. Бывший супруг подозреваемой подтвердил данные.

Выступил также ветеран АТО Владимир Ульянов (Марат) – с ним Кузьменко вела разговор о "Градах" и ранее он уже заявлял, что беседа была о неготовности Украины к такому сценарию.

Судью аргументы стороны защиты не убедили.

При этом, на вечер 3 февраля внезапно назначили новые судебные заседания и по двум другим подозреваемым: Яне Дугарь и Андрею Антоненко (на 19:30 и 20:30), что стало сюрпризом для адвокатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и воину АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. 24 января его заменили ночным домашним арестом. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

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