Убийство Шеремета: суд вынес новое решение по Антоненко

Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей.
Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Защита просила отменить решение суда первой инстанции и назначить Антоненко в качестве меры пресечения ночной домашний арест, ссылаясь на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что мужчина содержит двух несовершеннолетних детей.
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
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Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
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Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений. При этом пять человек выразили готовность взять подозреваемого на поруки.
Суд в результате постановил оставить Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года. После того, как судья озвучил решение, в зале раздались крики “Ганьба!”
Отметим, одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые доказательства против него – полиция выяснила, что для подрыва авто журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество тому, остатки которого полиция нашла в изъятой мине у Антоненко.
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Буквы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ); Юлию Кузьменко (волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтера Яну Дугарь.
Им предъявлено обвинение по ст. 115 УК (Умышленное убийство).
Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.
В доме Антоненко нашли предмет, похожий на мину.
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