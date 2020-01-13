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13 января • обновлено в 16:12
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Убийство Окуевой: объявлено подозрение лидеру киллеров

1.1т
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Лидеру группы киллеров, который подозревают в убийстве Амины Окуевой объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская после брифинга полиции в понедельник, 13 января, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"В совокупности его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть речь идет об умышленном убийстве по заказу из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, законченное покушение на убийство и незаконное обращение с оружием", – отметила она.

Убийство Окуевой

Убийство Окуевой

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Убийство Амины Окуевой Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву
Место
Украина
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