Убийство Окуевой: объявлено подозрение лидеру киллеров

Лидеру группы киллеров, который подозревают в убийстве Амины Окуевой объявили подозрение.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская после брифинга полиции в понедельник, 13 января, передает корреспондент OBOZREVATEL.
"В совокупности его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть речь идет об умышленном убийстве по заказу из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, законченное покушение на убийство и незаконное обращение с оружием", – отметила она.
Убийство Окуевой
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 января задержали группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.
Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.
По данным журналистов, одним из киллеров, которых задержали, является фигурант дел о двух других убийствах – Игорь Редькин.
Задержанный подозреваемый в убийстве Амины Окуевой может быть причастен к совершению и других преступлений.
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