Убийство Ноздровской: появилась жесткая реакция Запада

Убийцы украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской должны понести строгое наказание, иначе покровители преступников могут ощутить на себе всю мощь западных санкций.

Такое заявление в Twitter сделал известный британский финансист и правозащитник Уильям Браудер, ранее инициировавший санкционный закон против российских чиновников "Акт Магнитского".

"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны почувствовать на себе всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, должны почувствовать всю мощь санкций "Магнитского" на Западе", - подчеркнул Браудер.

Как сообщал "Обозреватель", на Киевщине нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую. Труп женщины обнаружили в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Отметим, что Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил насмерть водитель Дмитрий Россошанский. Она жаловалась на угрозы друзей и родственников Россошанского.

В конце декабря 2017 года было последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".