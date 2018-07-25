Не только Бабченко: в Украине инсценировали еще одно убийство

Случившееся 17 июля "убийство" жителя города Ривне оказалось спланированной инсценировкой полиции, которая помогла раскрыть деятельность организованной преступной группировки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По итогам спецоперации правоохранители задержали двоих жителей Киева, которые и должны были выполнить заказ, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области.

"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", — рассказал заместитель начальника полиции Ривненщины Сергей Волков.

Позднее выяснилось, что объектом преступления ранее осужденных киллеров должен был стать также судимый 42-летний мужчина. По данным правоохранителей, сообщники приехали "на дело" на автомобиле "Opel", вооружившись гранатой и пистолетом с глушителем.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников", — отметил Волков.

Кроме того, полицейские установили, что на счету ОПГ, помимо всего, числится поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".

Что касается организатора покушения на предотвращенное убийство, то им оказался 46-летний криминальный авторитет, проживающий в Ривном. Он покинул пределы Украины 13 июля.

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доведения в суде его вины, он будет нести уголовную ответственность", — заверил заместитель прокурора Ривненской Области Остап Сидор.

Также правоохранители рассказали, что во время обыска у одного из исполнителей преступления, 49-летнего жителя Киева, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У его сообщника в доме в столице обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении, и Ривненский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Найденное в процессе обысков у задержанных Пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве состоялась спецоперация с инсценировкой убийства известного российского журналиста Аркадия Бабченко.