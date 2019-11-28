Виноват Кучма: Бродский сделал громкое заявление в резонансном деле Гонгадзе

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что уверен в вине второго президента Леонида Кучмы за убийство основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Бизнесмен напомнил, что финансировал Гонгадзе. Гордон после этого спросил, считает ли Бродский, что второй украинский глава не виновен в гибели журналиста.
Леонид Кучма и Георгий Гонгадзе
Коллаж
"Ты со мной хочешь поругаться?.. Ты же знаешь, что все было не так", – ответил он.
"Я убежден, что эти люди, которые продали страну... могли все делать. Все, что угодно", – добавил Бродский и подчеркнул, что знает многое об этом деле, однако всего рассказать не может. "Не хотелось бы сакральность власти нарушать", – сказал бизнесмен.
Предлагаем посмотреть трансляцию интервью:
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 сентября 2019-го в Украине чтили память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Именно в этот день 19 лет назад он пропал, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.
Год назад Михаил Бродский рассказал новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского, а также о других преступлениях команды Кучмы.
Члены следственной группы также признавали, что заказчиком жесткой расправы над Георгием Гонгадзе является второй президент Украины.
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