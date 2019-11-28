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29 ноября • обновлено в 10:55
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Виноват Кучма: Бродский сделал громкое заявление в резонансном деле Гонгадзе

5.4т
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Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что уверен в вине второго президента Леонида Кучмы за убийство основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Бизнесмен напомнил, что финансировал Гонгадзе. Гордон после этого спросил, считает ли Бродский, что второй украинский глава не виновен в гибели журналиста.

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Леонид Кучма и Георгий Гонгадзе

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"Ты со мной хочешь поругаться?.. Ты же знаешь, что все было не так", – ответил он.

"Я убежден, что эти люди, которые продали страну... могли все делать. Все, что угодно", – добавил Бродский и подчеркнул, что знает многое об этом деле, однако всего рассказать не может. "Не хотелось бы сакральность власти нарушать", – сказал бизнесмен.

Предлагаем посмотреть трансляцию интервью:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Гонгадзе
Персоны
Леонид Кучма Георгий Гонгадзе Михаил Бродский Дмитрий Гордон
Место
Украина
Теги
интервью видео

Новости расследований

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