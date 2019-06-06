Убийство Гандзюк: подозреваемый озвучил мотив

Подозреваемый в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович заявил, что хотел проучить "сепаратистку".
Об этом он заявил журналистам "Громадського" на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Убийство Гандзюк - подозреваемые
По словам Васяновича, на размышления по поводу устранения Гандзюк времени не было, у них всего было две недели. Однако события должны были развиваться по другому сценарию. По какому именно, он не уточнил. Подозреваемые Никита Грабчук и Сергей Торбин отказались давать комментарии журналистам.
Подозреваемые: Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович
"Все должно было быть по-другому. Мы должны были проучить сепаратистку, коррупционершу. Человека, через которого шли потоки денег. С которым ни милиция, ни СБУ, никто не справится. Потому мы пошли на такой шаг. Это все произошло за две недели", – сказала Васянович.
Он не стал уточнять, кто именно отдавал приказ напасть на Гандзюк, добавив, что это уже не имеет значения. А он сейчас должен ответить за свой поступок.
Підозрюваний в участі у замаху на Катерину Гандзюк на засіданні суду розповів, що хотів "покарати сепаратистку". Він визнає свою вину та каже, що "все мало бути не так" pic.twitter.com/WhM7a9kA5H— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 червня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
Также Владислав Мангер прошел полиграф. Но прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи, поскольку обследование проводилось не в специализированном учреждении.
31 мая стало известно, что суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру, которому разрешили перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.
Позже 5 подозреваемых пошли на сделку со следствием и признали свою вину.
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