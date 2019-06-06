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Убийство Гандзюк: подозреваемый озвучил мотив

1.1тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович заявил, что хотел проучить "сепаратистку".

Об этом он заявил журналистам "Громадського" на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Убийство Гандзюк - подозреваемые

Убийство Гандзюк - подозреваемые

По словам Васяновича, на размышления по поводу устранения Гандзюк времени не было, у них всего было две недели. Однако события должны были развиваться по другому сценарию. По какому именно, он не уточнил. Подозреваемые Никита Грабчук и Сергей Торбин отказались давать комментарии журналистам.

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"Все должно было быть по-другому. Мы должны были проучить сепаратистку, коррупционершу. Человека, через которого шли потоки денег. С которым ни милиция, ни СБУ, никто не справится. Потому мы пошли на такой шаг. Это все произошло за две недели", – сказала Васянович.

Он не стал уточнять, кто именно отдавал приказ напасть на Гандзюк, добавив, что это уже не имеет значения. А он сейчас должен ответить за свой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
убийстворасследование
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