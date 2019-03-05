Убийство Гандзюк: Мангеру подготовили сюрприз в суде

В Шевченковский райсуд Киева подано ходатайство об отстранении подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, которого исключили из "Батьківщини", с должности председателя Херсонского областного совета.

Суд рассмотрит ходатайство 5 марта в 13:30, передает "Громадське".

Накануне, 4 марта, суд принял решение не продлевать меру пресечения Мангеру. Это означает, что он обязан являться к следователю по вызову, однако с него снимают браслет, и он сможет передвигаться за пределами Херсона.

Владислав Мангер "Лига"

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