Убийство Гандзюк: Мангеру подготовили сюрприз в суде

В Шевченковский райсуд Киева подано ходатайство об отстранении подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, которого исключили из "Батьківщини", с должности председателя Херсонского областного совета.
Суд рассмотрит ходатайство 5 марта в 13:30, передает "Громадське".
Накануне, 4 марта, суд принял решение не продлевать меру пресечения Мангеру. Это означает, что он обязан являться к следователю по вызову, однако с него снимают браслет, и он сможет передвигаться за пределами Херсона.
Владислав Мангер
"Лига"
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
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