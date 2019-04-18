Убийство Гандзюк: ГПУ внезапно смягчила подозрение одному из фигурантов дела

Одному из фигурантов дела об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, Игорю Павловскому смягчили подозрение, заменив "организацию" на "сокрытие преступления".

Об этом стало известно на заседании Шевченковского районного суда г. Киева в четверг, 18 апреля, на котором Павловскому должны были избрать меру пресечения. Однако рассмотрение перенесли на 19 апреля на 11:00, передает LB.ua.

"Подозрение изменили: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на 396 УК "сокрытие преступления", – рассказал прокурор ГПУ Дмитрий Боян.

Игорь Павловский Зеркало недели

Отмечается, что причиной переноса стала госпитализация Павловского, которая помешала ему прибыть в суд. Об этом сообщили его адвокаты.

Так, защитник Максим Болдин рассказал, что его клиент нуждается в срочной операции, в противоположном же случае он может стать инвалидом І группы. В связи с этим защита заявила, что будет ходатайствовать об освобождении Павловского из-под стражи.

Примечательно, что это уже второй подряд перенос заседания. 17 апреля Павловский также не появился в зале суда. Отсутствовал также и прокурор.

Игорь Павловский был помощником нардепа от "БПП" Николая Паламарчука. Согласно открытым данным, Павловский — заместитель главы формирования по охране общественного порядка "Черный туман".

Ранее в СМИ появилась информация, что именно Павловский передавал деньги организаторам нападения на Гандзюк. Он был арестован 10 ноября 2018 года.

Екатерина Гандзюк krapka.club

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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