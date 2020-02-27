Убийство Гандзюк: экс-помощнику нардепа сообщили новое подозрение

Экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому, подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Правоохранители добавили, что подозрение вручено всего четырем лицам.

"По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины). Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств", – говорится в сообщении.

Убийство Кати Гандзюк

Отмечается, что обыски прошли из-за новых обстоятельств в уголовных производствах по факту нападения на Гандзюк.

Добавим, что 26 февраля суд позволил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, что суд оставил под стражей до 4 марта 2020 года без возможности внесения залога Игоря Павловского, подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

11 февраля 2019 голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

15 февраля был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

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