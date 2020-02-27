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27 февраля • обновлено в 12:39
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Убийство Гандзюк: экс-помощнику нардепа сообщили новое подозрение

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Экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому, подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Правоохранители добавили, что подозрение вручено всего четырем лицам.

"По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины). Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств", – говорится в сообщении.

Убийство Кати Гандзюк

Убийство Кати Гандзюк

Отмечается, что обыски прошли из-за новых обстоятельств в уголовных производствах по факту нападения на Гандзюк.

Добавим, что 26 февраля суд позволил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, что суд оставил под стражей до 4 марта 2020 года без возможности внесения залога Игоря Павловского, подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Автор
Тимур Григоренко
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