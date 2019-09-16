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16 сентября • обновлено в 21:56
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Убийство Джумаева: генерал назвал два последствия для Украины

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Украинский генерал убежден: если Украина примет решение о полной амнистии боевиков на Донбассе, это может спровоцировать самосуд.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя убийство боевика "ДНР" Романа Джумаева. "Это может послужить примером, такие случаи могут быть", – допустил он.

Генерал напомнил о зверствах террористов по отношению к украинским военнослужащим и подчеркнул: подобные военные преступления не могут оставаться безнаказанными. Формальным основанием для этого служит Женевская конвенция об обращении с военнопленными, ратифицированная и Россией, и Украиной. "Мы все должны ее выполнять", – заявил он.

Роман Джумаев

Роман Джумаев

По его словам, "вторая сторона этого дела" заключается в том, что убийство Джумаева может использовать Россия "на предполагаемых переговорах в нормандском формате". По мнению Романенко, Кремль попытается доказать, что "Украина не придерживается соглашений, а убивает пленных".

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Как писал OBOZREVATEL, 16 сентября в Мариуполе Донецкой области погиб отпущенный судом под домашний арест боевик "ДНР" Роман Джумаев.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Andria Viktor
Andria Viktor
Так оно и будет,по Вовану будут мочить в сортире,или топить по домашнему в унитазе,или подскользнулся на арбузной корке.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Можно еще вспомнить многочисленные примеры о зверствах ВСУшников
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