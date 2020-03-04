В сети появились фотографии вероятного подозреваемого в убийстве девушки в Харькове, обгоревшее тело которой с перерезанным горлом нашли в водном коллекторе в Новобаварском районе.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Сообщается, что это 27-летний уроженец города Олег Сарычев. Он родился 09.09.1992.
Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове
t.me/kharkiv_1654
Людей, которые узнали парня, просят обратится в полицию. Известно, что его жертва была 1994 года рождения. На этом же Telegram-канале появились ее фото.
Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове
t.me/kharkiv_1654
Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове
t.me/kharkiv_1654
На жертве нашли металлический крестик
Коллаж
Убитая девушка
t.me/kharkiv_1654
Осторожно, фото 18+!
Снимки с места преступления
Telegram канал "Трэш Харьков"
Снимки с места преступления
Telegram канал "Трэш Харьков"
Снимки с места преступления
Telegram канал "Трэш Харьков"
Как писал OBOZREVATEL, тело девушки нашли в водяном коллекторе. Ей перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли. На шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".
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