В сети появились фотографии вероятного подозреваемого в убийстве девушки в Харькове, обгоревшее тело которой с перерезанным горлом нашли в водном коллекторе в Новобаварском районе.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Сообщается, что это 27-летний уроженец города Олег Сарычев. Он родился 09.09.1992.

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове t.me/kharkiv_1654

Людей, которые узнали парня, просят обратится в полицию. Известно, что его жертва была 1994 года рождения. На этом же Telegram-канале появились ее фото.

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове t.me/kharkiv_1654

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове t.me/kharkiv_1654

На жертве нашли металлический крестик Коллаж

Убитая девушка t.me/kharkiv_1654

Осторожно, фото 18+!

Снимки с места преступления Telegram канал "Трэш Харьков"

Снимки с места преступления Telegram канал "Трэш Харьков"

Снимки с места преступления Telegram канал "Трэш Харьков"

Как писал OBOZREVATEL, тело девушки нашли в водяном коллекторе. Ей перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли. На шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!