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5 марта • обновлено в 01:01
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В сети появились фото подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Харькове. 18+

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В сети появились фотографии вероятного подозреваемого в убийстве девушки в Харькове, обгоревшее тело которой с перерезанным горлом нашли в водном коллекторе в Новобаварском районе.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Сообщается, что это 27-летний уроженец города Олег Сарычев. Он родился 09.09.1992.

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

t.me/kharkiv_1654

Людей, которые узнали парня, просят обратится в полицию. Известно, что его жертва была 1994 года рождения. На этом же Telegram-канале появились ее фото.

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

t.me/kharkiv_1654

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

Подозреваемый в убийстве девушки в Харькове

t.me/kharkiv_1654

На жертве нашли металлический крестик

На жертве нашли металлический крестик

Коллаж

Убитая девушка

Убитая девушка

t.me/kharkiv_1654

Осторожно, фото 18+!

Снимки с места преступления

Снимки с места преступления

Telegram канал "Трэш Харьков"

Снимки с места преступления

Снимки с места преступления

Telegram канал "Трэш Харьков"

Снимки с места преступления

Снимки с места преступления

Telegram канал "Трэш Харьков"

Как писал OBOZREVATEL, тело девушки нашли в водяном коллекторе. Ей перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли. На шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

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Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
фотографии убийство
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