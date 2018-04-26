Убийство бизнесмена в Херсоне: прояснилась роль телохранителя

Телохранитель херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, который был убит 24 апреля, не смог защитить своего клиента, так как был без бронежилета и не имел права носить огнестрельное оружие.

Киллер сработал молниеносно - открыл огонь неожиданно и почти в упор, передает издание "Херсонцы".

По словам специалистов, при наличии бронежилета третьего-четвертого класса защиты охранник получил бы не тяжелые ранения, а ушибы или трещины ребер, и смог бы оказать хоть какое-то сопротивление преступнику.

Однако бронежилета у телохранителя не было и две пули, которые в него попали, серьезно повредили внутренние органы мужчины, а одна из них зацепила позвоночник. Боевого пистолета при раненом также не имелось, поскольку он не имел права его носить.

Как сообщал "Обозреватель", Игорь Пащенко, которого расстреляли 24 апреля, стал известен в городе после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо.