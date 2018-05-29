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Убийство Бабченко: журналисту угрожало доверенное лицо Путина

6.4тЧитать новость на украинском

Журналист Аркадий Бабченко писал 28 мая 2014 года, что "доверенное лицо" президента России Владимира Путина Марина Юденич предлагала главе Чечни Рамзану Кадырову его ликвидировать.

"Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то "древнеукрское", доверенное лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану (Кадырову. – Ред.) "организовать со мной чаепитие", – писал Бабченко.

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Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

Он также отметил, что "другая Россия" предложила его ликвидировать, а депутат Государственной Думы Федоров организовал митинг против информационного агентства РБК, где скандировал "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист‏".

Кроме того, за день до смерти, Бабченко разместил в Twitter пост с переходом на Facebook, однако последняя страница оказалась заблокированной.

"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - подписал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
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