Убийство Бабченко: журналисту угрожало доверенное лицо Путина

Журналист Аркадий Бабченко писал 28 мая 2014 года, что "доверенное лицо" президента России Владимира Путина Марина Юденич предлагала главе Чечни Рамзану Кадырову его ликвидировать.

"Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то "древнеукрское", доверенное лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану (Кадырову. – Ред.) "организовать со мной чаепитие", – писал Бабченко.

Он также отметил, что "другая Россия" предложила его ликвидировать, а депутат Государственной Думы Федоров организовал митинг против информационного агентства РБК, где скандировал "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист‏".

Кроме того, за день до смерти, Бабченко разместил в Twitter пост с переходом на Facebook, однако последняя страница оказалась заблокированной.

"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - подписал он.

Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве. https://t.co/xr1eVRFdRX — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 28 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.