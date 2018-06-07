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"Убийство" Бабченко: Путин прокомментировал спецоперацию СБУ

2.6тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" раскритиковал спецоперацию Службы безопасности Украины с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы ни была вызвана", - сказал он, сообщает Life.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко в собственной квартире. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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