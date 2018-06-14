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Отец адвоката "беркутовцев" работает на оккупантов в Крыму - волонтеры

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Отец известного адвоката Валентина Рыбина, Владимир Рыбин, является пособником российских оккупантов в Крыму - он был назначен членом "координационного совета по малому и среднему предпринимательству администрации" оккупированной Ялты.

Сайт "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины и публикует списки сепаратистов, и пособников террористов, утверждает, что об этом свидетельствует постановление оккупационной "администрации" Ялты.

"Всего один документ, и сомнения в том, что т.н. адвокат Валентин Рыбин сознательно работает на российского агрессора и террористов – полностью отпали. Это как раз тот случай, когда яблоко от яблони не далеко упало. А яблонька у нас в этом документе под номером 17 Рыбин Владимир Владимирович (надо же какое совпадение? Зовут точно так же, как и xy*ло)", – сказано в сообщении.

Волонтеры также допустили, что у Валентина Рыбина есть гражданство РФ и еще "много скелетов в шкафу".

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"Рыбин-папа направляется в "Чистилище" к Рыбину-сыну как пособник российских оккупантов", – добавили авторы публикации.

Как известно, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Сейчас Рыбин защищает воевавшего на Донбассе на стороне "Л/ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
сайт Миротворец
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