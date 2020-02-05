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7 февраля • обновлено в 07:41
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У Тимошенко проблемы? Глава Черновицкой ОГА, погоревший на взятке, оказался членом "Батьківщини"

11.4т
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Глава Черновицкой ОГА Иван Мунтян, который подозревается во взяточнистве, состоял в партии Юлии Тимошенко "Батьківщина".

Об этом в Телеграм-канале сообщил журналист, нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко.

"Мунтян являлся депутат областного совета III-VII созывов. Член партии "Батьківщина" с 2005 года. С июля 2011 года – председатель Черновицкой организации ВО "Батьківщина". На парламентских выборах 2014 года был № 31 в списке Тимошенко. В прошлом созыве Рады был помощником одного из народных депутатов от "Батьківщини", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Следствие установило, что в июле 2019 года глава Мунятн попросил у одного из местных предпринимателей предоставить ему 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника".

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юлия Тимошенко Сергей Лещенко
Место
Украина Черновцы
Теги
ВО Батьківщина взятка чиновники
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