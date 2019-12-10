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10 декабря • обновлено в 10:38
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ВСУ отомстили за своих: у террористов Путина новые потери на Донбассе

1.7т
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В день "нормандского саммита" 9 декабря российско-оккупационные войска понесли на Донбассе очередные потери.

Свежую сводку опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, защитники Украины смогли ликвидировать одного террориста и ранить еще одного.

"Потери российско-оккупационных войск 9 декабря: бесповоротные (200) – один (4-я ОМСБр), санитарные (300) – один (9-я ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Всего в этот день вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Верьте в ВСУ!" А главное, верьте всему, что я тут наврал!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От Штирлица ничего не утаишь. На то он и генерал.
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