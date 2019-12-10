ВСУ отомстили за своих: у террористов Путина новые потери на Донбассе

В день "нормандского саммита" 9 декабря российско-оккупационные войска понесли на Донбассе очередные потери.

Свежую сводку опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, защитники Украины смогли ликвидировать одного террориста и ранить еще одного.

"Потери российско-оккупационных войск 9 декабря: бесповоротные (200) – один (4-я ОМСБр), санитарные (300) – один (9-я ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он.

"Груз 200" "Техносотня"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Всего в этот день вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

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