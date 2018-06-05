У Савченко объяснили, как она выжила после 75 дней голодовки

Внефракционный нардеп Надежда Савченко справляется с голодовкой на протяжении 75 дней, поскольку имеет большой вес.

Об этом заместитель главы ПП "Общественная политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко рассказала, в эфире телеканала Newsone.

Так, ведущий подчеркнул, что процесс голодовки Савченко начинает вызывать сомнения и поинтересовался у Проторченко, как получается, что нардеп голодает почти три месяца и до сих пор жива.

"В том числе, потому что вы сейчас так говорите. Балух (украинский политзаключенный. - Ред.) голодает более 70 дней. И у вас сомнений это голодание не вызывает. Она в России голодала максимально без перерыва 83 дня. Она потеряла более 20 кг. Потому что ее нормальный вес десантника в армии - 80 кг, а сейчас немного более 60", - уточнила она.

Также Проторченко заявила, что "в Украине все делается специально для того, чтобы вызвать недоверие к Савченко"

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. 15 мая суд продлил меру пресечения до 13 июля.

Нардеп объявила голодовку 23 марта, после чего прервала ее для прохождения допроса на полиграфе. 16 апреля она возобновила голодовку.

Ей вменяют сговор с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.