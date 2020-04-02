У подозреваемого в убийстве Гандзюк экс-главы Херсонщины нашли элитный дом за $150 тысяч

Экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, известный также как один из трех заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, стал владельцем элитного дома за 150 тысяч долларов.

Об этом говорится на странице в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк" со ссылкой на статью в сети. При этом в ней утверждается, что рыночная стоимость жилья в два раза выше.

"Дом оформлен, конечно же, не на Гордеева, а на его товарища и партнера по коррупционным сделкам. Однако проживает здесь именно Андрей со своей женой Мариной", – отмечается в посте.

Отметим, что год назад тогдашний председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку. Чиновник написал заявление на имя пятого президента Украины Петра Порошенко с просьбой уволить его по собственному желанию.

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

Вскоре в сети появилась информация, что перед этим увольнением Гордеев купил себе элитный дом. И именно его, как говорится выше, удалось найти и показать на фото журналисту Константину Рыженко.

Тот утверждает, что перед увольнением Гордеев с супругой задекларировал только $74 700.

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

"То есть, как вы понимаете, этих денег на дом ну никак не хватит и Гордеев это тоже понимает, поэтому Денис Стороженко якобы купил его в ипотеку. У кого?" – пишет журналист.

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

Он также отмечает, что живут супруги в этом же доме в Херсоне, о чем свидетельствуют опубликованные им фото.

Рыженко добавил, что сам Гордеев приезжает в дом на автомобиле, который, согласно декларации, он недавно продал: "правда, уже на кошерных номерах Днепровской области".

Кроме этого, журналист пишет, что каждое утро к Гордеевым приходит домохозяйка. Также у этого же дома "часто можно заметить бывших и действующих заместителей и советников губернатора как времен Гордеева, так и действующего Гусева".

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

"Так, а что там Национальное агентство по предупреждению коррупции – НАПК, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины? Проверят, откуда деньги на такой дом у безработного Гордеева , или это снова придется делать активистам?" – добавили со своей стороны авторы поста на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк".

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

У экс-главы Херсонщины Андрея Гордеева нашли элитный дом за $150 тысяч telegra.ph

Как сообщал OBOZREVATEL, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк раскритиковал нового генпрокурора Ирину Венедиктову за действия по расследованию убийства его дочери.

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