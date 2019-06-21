ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Убийцы делают все, что вздумается!" Стали известны неутешительные детали о ДТП с полицейским под Херсоном

1.6тЧитать материал на украинском

Полицейского, который стал участником ДТП с тремя погибшими в Херсонской области, могут выпустить из-под стражи.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Государственного бюро расследований, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 192 тыс. грн.

"По состоянию на сейчас (11:30 - Авт.) залог еще не внесен, но думаем, это будет сделано", – предположили в ГБР.

В ДТП погибла семья с ребенком

В ДТП погибла семья с ребенком

Новости
"Спас нашу малышку!" В Киеве произошло ЧП с ребенком

Мама погибшей Людмилы Богданевич Татьяна в шоке от ситуации.

"Сказали, что через полчаса водителя могут выпустить. У него уже проплачены деньги. Мы делаем все возможное… Что самое обидное, в Украине убийцы делают все, что им вздумается и не несут ответственности! Так не должно быть", – сказала она.

Также женщина попросила откликнуться всех очевидцев масштабной аварии.

Столкнулись BMW и ВАЗ

Столкнулись BMW и ВАЗ

В результате удара ВАЗ превратился в груду железа

В результате удара ВАЗ превратился в груду железа

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП в котором погибли супруги Дмитрий Журавлев и Людмила Богданевич, а также их 10-летняя дочь Софийка, произошло 18 июня на трассе Скадовск – Каховка возле с. Николаевка.

  • За рулем BMW, который предварительно и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу, находился оперуполномоченный ГУНП в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

  • По данным блогера и волонтера Романа Синицына, за рулем BMW был Евгений Калинин – сын экс-руководителя полиции Херсонщины Александра Калинина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаХерсон
Теги
ДТПавтоНациональная полиция УкраиныГосударственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel