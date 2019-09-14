У Крымского моста произошло летальное ЧП: что известно

На подъезде к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту произошел обвал железнодорожного тоннеля.

В результате чрезвычайного происшествия погиб один рабочий, второй откопался сам, передает "Керчь.ФМ".

Представители застройщика железнодорожного подхода со стороны Керчи официально подтвердили гибель на площадке строительства.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Подъезд к Крымскому мосту

Подъезд к Крымскому мосту

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

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