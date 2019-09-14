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14 сентября • обновлено в 16:35
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У Крымского моста произошло летальное ЧП: что известно

2.5т Читать материал на украинском

На подъезде к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту произошел обвал железнодорожного тоннеля.

В результате чрезвычайного происшествия погиб один рабочий, второй откопался сам, передает "Керчь.ФМ".

Представители застройщика железнодорожного подхода со стороны Керчи официально подтвердили гибель на площадке строительства.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Подъезд к Крымскому мосту

Подъезд к Крымскому мосту

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Подъезд к Крымскому мосту

Подъезд к Крымскому мосту

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Мостостроителям слава!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
И что? Х*хлы, вы озаботились бы тем, что каждый день ваших в Польше убивают.
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70rus xxx
70rus xxx
Это что,для украины событие,что по всем каналам мусолят?"В Польше погиб на стройке 30-летний украинец, который вместе с отцом уехал на заработки, обстоятельства смерти не известны.)))))
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