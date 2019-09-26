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27 сентября • обновлено в 19:12
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"Тыловые крысы!" Террористы "ДНР" устроили новые "пытки" жителям Донецка

42.6т Читать материал на украинском

Во временно оккупированном Донецке террористы "ДНР" установили шлагбаум и поставили охрану с автоматами около больницы на улице Калинина.

Об этом в Twitter сообщает паблик "Донецк Город-Герой". Отмечается, что террористы начали пускать авто на территорию только по пропускам.

"С детьми в машине еще пропускают, и ноет "нам запрещено пускать без пропуска". Намекает отблагодарить, дай бабла! Пи*дец, какие вы убогие, тыловые крысы! Тьфу… Я рядом с ними на парковке стоял, и насмотрелся на этот цирк. Пропуска никто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом стекле. Но это другие пропуска", – отмечено в информации.

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При этом отмечается, что в больнице лежат раненые боевики "республики", но из-за "министра обороны" Владимира Кононова там нет лекарств.

"Это понты для чиновников и кураторов, кто туда попадает", – сказано в сообщении.

"Тыловые крысы!" Террористы "ДНР" устроили новые "пытки" жителям Донецка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" псевдореспублики.

Также в так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами.

В "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество пенсионеров, которые получают две пенсии.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс террористы "ДНР" Новости Донбасса
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Ронович Рон
Ронович Рон
Не террористы , а шахтёры, не временно оккупированный Донецк, а ДНР, и снова рагули сны рассказывают о шлагбаумах, я вот живу в Украине, приезжаю в больницу стоит какое-то чучело под названием " парковщик",и не пускает даже рядом поставить машину, причём не намекает о деньгах, а откровенно об этом говорит, но нигде почему-то об этом не пишут.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
". .но из-за "министра обороны" Владимира Кононова там нет лекарств..." () И почему из-за министра там нет лекарств?
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филипп филипыч
филипп филипыч
шлакбаун... этим все сказано)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, а ты поджигал?))
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
филипп филипыч, Зона! Твою мать!...
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