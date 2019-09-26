"Тыловые крысы!" Террористы "ДНР" устроили новые "пытки" жителям Донецка

Во временно оккупированном Донецке террористы "ДНР" установили шлагбаум и поставили охрану с автоматами около больницы на улице Калинина.
Об этом в Twitter сообщает паблик "Донецк Город-Герой". Отмечается, что террористы начали пускать авто на территорию только по пропускам.
"С детьми в машине еще пропускают, и ноет "нам запрещено пускать без пропуска". Намекает отблагодарить, дай бабла! Пи*дец, какие вы убогие, тыловые крысы! Тьфу… Я рядом с ними на парковке стоял, и насмотрелся на этот цирк. Пропуска никто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом стекле. Но это другие пропуска", – отмечено в информации.
При этом отмечается, что в больнице лежат раненые боевики "республики", но из-за "министра обороны" Владимира Кононова там нет лекарств.
"Это понты для чиновников и кураторов, кто туда попадает", – сказано в сообщении.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" псевдореспублики.
Также в так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами.
В "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество пенсионеров, которые получают две пенсии.
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