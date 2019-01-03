''Ты сдохнешь!'' В Крыму жестоко избили крымскотатарского активиста

В Крыму неизвестные напали на крымскотатарского активиста Ризу Асанова.

По его словам, по акценту это были явно пришельцы из России. Мужчину избили до потери сознания и бросили возле машины.

"Я почувствовал резкую боль в области правого плеча. Заметил чёрный продолговатый предмет, похожий на дубинку", – рассказал он на своей странице в Facebook.

Риза Асанов Скриншот с видео

Затем он услышал мужской голос, который сказал: "Это последнее предупреждение". Второй голос затем сказал: "В нашу следующую встречу ты сдохнешь".

По словам Асанова, когда он добрался до больницы, ему диагностировали ушибы и сотрясение мозга. В полиции, где активист написал заявление о нападении, оккупанты ему не выдали подтверждение об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за строительство 60-километрового забора на границе аннексированного Крыма с материковой Украиной.