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''Ты сдохнешь!'' В Крыму жестоко избили крымскотатарского активиста

1.3тЧитать материал на украинском

В Крыму неизвестные напали на крымскотатарского активиста Ризу Асанова.

По его словам, по акценту это были явно пришельцы из России. Мужчину избили до потери сознания и бросили возле машины.

"Я почувствовал резкую боль в области правого плеча. Заметил чёрный продолговатый предмет, похожий на дубинку", – рассказал он на своей странице в Facebook.

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Риза Асанов

Риза Асанов

Скриншот с видео

Затем он услышал мужской голос, который сказал: "Это последнее предупреждение". Второй голос затем сказал: "В нашу следующую встречу ты сдохнешь".

По словам Асанова, когда он добрался до больницы, ему диагностировали ушибы и сотрясение мозга. В полиции, где активист написал заявление о нападении, оккупанты ему не выдали подтверждение об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за строительство 60-километрового забора на границе аннексированного Крыма с материковой Украиной.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Акцент , пришелец из мордора.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Точно пришельцы были не с Марса?
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Жалко, что это не правда. "Активистам" чемодан-вокзал-Украина
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