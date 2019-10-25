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25 октября • обновлено в 20:15
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Маскируются под "Киевстар": офицер показал СМС-ки, которые массово шлют воинам ВСУ на передовую

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Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай показал пример трех SMS, которые получают бойцы Вооруженных Сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе.

"Приходит, маскируясь под Киевстар", – сказал он OBOZREVATEL.

Как пояснил Гай, ранее его "независимые источники" опровергали информацию о том, что украинские бойцы получают такие сообщения, но позже они "взяли ситуацию на мониторинг, и теперь сообщают, что действительно такие SMS начали приходить нашим военнослужащим".

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"В частности, одна SMS, которая пришла бойцу, содержала угрозы", – рассказал офицер.

Офицер задался вопросом, кто мог рассылать SMS

Офицер задался вопросом, кто мог рассылать SMS

Он предоставил OBOZREVATEL примеры трех сообщений, которые получили бойцы. "Приходит, маскируясь под Киевстар", – заметил он и пояснил: в названии украинского оператора мобильной связи допущена ошибка.

Маскируются под 'Киевстар': офицер показал СМС-ки, которые массово шлют воинам ВСУ на передовую

Мирослав Гай

Маскируются под 'Киевстар': офицер показал СМС-ки, которые массово шлют воинам ВСУ на передовую

Мирослав Гай

Маскируются под 'Киевстар': офицер показал СМС-ки, которые массово шлют воинам ВСУ на передовую

Мирослав Гай

В то же время офицер заметил: "Интересно, что некоторые журналисты написали об SMS до того, как их действительно начали рассылать. Поэтому я уже думаю о том, не была ли это спланированная операция с нашей стороны. Такое тоже возможно".

В этом контексте Гай подчеркнул: "Конечно, наши журналисты не связаны с россиянами. Но вы уверены, что это исходит от них?"

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По его словам, "необходимо изучать, в каком районе находился боец, когда получил SMS, где находился ретранслятор мобильного оператора, была ли активность средств радиоэлектронной разведки, которые позволяют отправлять такие SMS, имитируя базовую станцию. Есть масса нюансов. Но факт есть факт: SMS начали приходить", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания. Об этом сообщил журналист Константин Реуцкий, показав подтверждающие фото.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это мне напоминает х/ф "В зоне особого внимания": "Гвардейцы десантники! Сдавайтесь! Вас ждет горячий чай, сухая одежда и наше радушие!"
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