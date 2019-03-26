"Тупорылые идиоты!" Гиркина разозлили байки предателя из СБУ

Один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин взорвался гневом из-за высказываний бывшего сотрудника СБУ, перебежчика и предателя Украины Василия Прозорова.

По его словам, все сказанное о нем, является ложью. Соответствующее обращение появилось в "ВК".

"Я ни одного часа не жил в Донецке в гостинице „Ливерпуль“. Один раз там принял душ — после возвращения из Степановки и один раз там позавтракал в компании подонка Антюфеева (и еще кого-то — кого — не помню). От начала и до конца своего командования в Донецке я жил (вернее — спал) в „технической“ комнатенке за своим рабочим кабинетом в здании УСБУ, где попросил установить койку", — заверил террорист.

Василий Прозоров и Игорь Гиркин

Также Гиркин раскритиковал пропагандистов за "профессионально непригодную" подготовку к интервью, в котором, по его мнению, много несостыковок. "Тупорылые идиоты!" — выругался он в их адрес.

Заявление Гиркина получило реакцию украинского журналиста Дениса Казанского. "Как я уже писал, вся эта история — удивительный идиотизм", — подчеркнул он в своем Twitter.

Даже Гиркин развенчал хуевое интервью предателя Прозорова. Как я уже писал, вся эта история - удивительный идиотизм. Такой инфоповод, такая помпезная прессуха, а содержание - полное дерьмо, повторение заезженных штампов, неуклюжая, очевидная ложь. pic.twitter.com/YOIJGzrXlH — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прозоров ранее также рассказывал о подпольных тюрьмах, в которых якобы украинские военные совершали убийства.

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