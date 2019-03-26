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"Тупорылые идиоты!" Гиркина разозлили байки предателя из СБУ

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Один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин взорвался гневом из-за высказываний бывшего сотрудника СБУ, перебежчика и предателя Украины Василия Прозорова.

По его словам, все сказанное о нем, является ложью. Соответствующее обращение появилось в "ВК".

"Я ни одного часа не жил в Донецке в гостинице „Ливерпуль“. Один раз там принял душ — после возвращения из Степановки и один раз там позавтракал в компании подонка Антюфеева (и еще кого-то — кого — не помню). От начала и до конца своего командования в Донецке я жил (вернее — спал) в „технической“ комнатенке за своим рабочим кабинетом в здании УСБУ, где попросил установить койку", — заверил террорист.

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Василий Прозоров и Игорь Гиркин

Василий Прозоров и Игорь Гиркин

Также Гиркин раскритиковал пропагандистов за "профессионально непригодную" подготовку к интервью, в котором, по его мнению, много несостыковок. "Тупорылые идиоты!" — выругался он в их адрес.

Заявление Гиркина получило реакцию украинского журналиста Дениса Казанского. "Как я уже писал, вся эта история — удивительный идиотизм", — подчеркнул он в своем Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прозоров ранее также рассказывал о подпольных тюрьмах, в которых якобы украинские военные совершали убийства.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так, тупорылое цапьё фейки строчит для тупорылого цапья.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
бггггггггг, даже террорист гиркин чмырит кацапских пропагандонов за некомпетентность и головотяпство! шо там мычал этот позоров? кровавый бетон и следы от ногтей? бггггг-однозначно на премию "разпятый мальчик у трусиках"!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А кто в мире его называет ...террористом?
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