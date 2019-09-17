"Встретятся с Захарченко": Цимбалюк предсказал судьбу Бородая и Пушилина

Бывшего главаря "ДНР" Александра Бородая и его нынешнего последователя Дениса Пушилина рано или поздно постигнет участь ликвидированного террориста Александра Захарченко.

Такой прогноз в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К таким аналогиям его подтолкнуло участие Бородая и Пушилина в презентации пропагандистской книги террористов в Москве, где обсуждались планы по оккупации Украины.

Пушилин и Бородай

"Хочу рассказать о мероприятии, которое можно позиционировать как клуб гауляйтеров оккупированного Донбасса в Москве. Открыл его пан Бородай, его Кремль назначил первым руководителем оккупированной части востока Украины. А сейчас сюда приехал третий начальник Донбасса от Кремля – пан, или товарищ Пушилин. Вы, наверное, спросите, где второй – господин Захарченко? Но так случилось, что он не смог отобедать в кафе "Сепар". И кто его знает, возможно, первый, второй и третий гауляйтеры Донбасса когда-нибудь встретятся", – с сарказмом резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин заявил, что "ДНР" хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

Цимбалюк ярко ответил ему на наглый выпад, напомнив, что он обречен на бесславный конец без поддержки российских штыков. Ведь жители оккупированных территорий ненавидят пособников оккупантов.

В свою очередь Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими". По его словам, русский флаг якобы появится над Киевом и даже Львовом.

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