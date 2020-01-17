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17 января • обновлено в 11:35
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"Вернуть СССР огнем и мечем": Цимбалюк назвал коварную цель новой конституции Путина

2.3т
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Заявление президента России Владимира Путина о том, что изменения в конституцию РФ должны закрепить ее превосходство над международными договорами, свидетельствует о его амбициях возродить СССР.

О такой угрозе в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Шах и мат – у Путина до 2024 года и после просто неограниченные полномочия. Потому что Конституционный суд России может принять постановление о неконституционности любого международного договора, который был когда-то заключен президентом РФ и скреплен его подписью. То есть, подпись президента России теперь стоит еще меньше", – сделал вывод он о планах Путина.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Цимбалюк добавил, что даже самые фантастические прогнозы теперь могут стать реальностью, учитывая имперские амбиции главы страны-агрессора, которые он даже не пытается скрывать.

"Они возьмут и примут решение, что роспуск СССР был неконституционным. А это значит, что можно вернуться к границам до 1991 года огнем и мечем. Кстати, в 2014 году они немножечко этим заниматься уже начали, аннексировав Крым и де-факто Донбасс", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
СССР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Каким таким "мечем"? МЕЧОМ! Paгули, хватит деградировать!
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1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Оно на следующий день помнит, что нес бредятину накануне?
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3
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугут Цимбалюк на редкость глуп - даже для укрошкольника... Дефицит йода? :-)))
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3
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