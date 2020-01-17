"Вернуть СССР огнем и мечем": Цимбалюк назвал коварную цель новой конституции Путина

Заявление президента России Владимира Путина о том, что изменения в конституцию РФ должны закрепить ее превосходство над международными договорами, свидетельствует о его амбициях возродить СССР.

О такой угрозе в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Шах и мат – у Путина до 2024 года и после просто неограниченные полномочия. Потому что Конституционный суд России может принять постановление о неконституционности любого международного договора, который был когда-то заключен президентом РФ и скреплен его подписью. То есть, подпись президента России теперь стоит еще меньше", – сделал вывод он о планах Путина.

Владимир Путин рolitonline.ru

Цимбалюк добавил, что даже самые фантастические прогнозы теперь могут стать реальностью, учитывая имперские амбиции главы страны-агрессора, которые он даже не пытается скрывать.

"Они возьмут и примут решение, что роспуск СССР был неконституционным. А это значит, что можно вернуться к границам до 1991 года огнем и мечем. Кстати, в 2014 году они немножечко этим заниматься уже начали, аннексировав Крым и де-факто Донбасс", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк также отметил, что послание Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

По его словам, Путин продолжит вести войну против Украины, прикрываясь пропагандистскими штампами о "братских" народах.

Он добавил, что оккупанты рассматривают нашу страну как донора человеческих ресурсов, которыми в будущем они будут пополнять свою "армию империи".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram