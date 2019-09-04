"Трупы вывозили вертолетами": на Донбассе разразились истерикой за удар ВСУ

На Донбассе оккупационная группировка развернула информационно-психологическую операцию после боестолкновения с подразделениями полка "Азов" под Горловкой, в результате которого ликвидированы четыре террориста.

Как говорится в сводке группы "Информационного сопротивления", главная цель — нивелировать отрицательное влияние данного случая на личный состав подчиненных "войск" и общественное мнение в "республиках", для этого придумываются нелепые посылы в СМИ.

"Среди наиболее ярких - причастность к вылазке под Горловкой неких инструкторов НАТО (якобы сами ВСУ и подразделения ОС, в частности, неспособны на такие эффективные действия), о нанесении ответного удара по неким казармам ВСУ, повлекшего якобы гибель 14 военнослужащих ВСУ... трупы вывозили вертолетами" (такой себе придуманный "удар возмездия") и т. д." - говорится в сообщении.

Террористы "ДНР" Фокус

По данным ИС, целевые посылы распространяются в подконтрольных оккупационной администрации СМИ, а также в российских СМИ и в интернете.

"Пока уровень этой информационно-психологической операции остается низким — и в рядах "военнослужащих", и в среде местного населения данный случай живо обговаривается и в большинстве случаев оценивается резко негативно для "командования" оккупационных формирований", - отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери в результате боев на Донбассе.

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