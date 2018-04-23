Труханов был членом преступной группировки - СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов якобы был членом преступной группировки и владел значительными долями в четырех оффшорных компаниях в Великобритании

Об этом со ссылкой на документы The Paradise Papers сообщает ВВС, передает УП.

Согласно расследованию, преступная группировка зарабатывала деньги на нефтяной промышленности. В 90-х годах во время развала СССР, членам банды удалось переехать в Европу. В качестве базы они использовали Италию. Полицейские начали подозревать группировку в контрабанде наркотиков и оружия.

"В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким", - отмечается в материале.

По словам заместителя комиссара итальянской полиции Нунция Савино, преступники описывали чрезвычайно жесткие методы убийства.

"Я продолжал бить его по голове, пока она не рассыпалась. Я убил его несколькими ударами", - процитировал он.

Банда была организована по строгим мафиозным принципам, а каждый ее член имел свою роль.

По словам Савино, в группировку входили: Александр Энгерт по прозвищу Дон Одессы – сидел за убийство. Николай Фомичев – "жестокий вооруженный человек". Геннадий Труханов – учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Отмечается, что несмотря на имеющиеся доказательства, большинству из членов группировки не предъявили обвинения. Расследование в результате было прекращено.

"Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", - говорится в материале.

Расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги. Бухгалтер из Лондона Александр Попивкер создал и руководил десятками компаний - известных как Rubicon Group.

Некоторые из них использовали члены банды из Одессы, к которым, якобы, принадлежал Труханов.

"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", – сказано в расследовании.

Подобные юридические компании должны тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, в частности, политиков. Также, они могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки.

В Appleby делегировали проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру, сделав его "уполномоченным представителем". Он мог приводить новые компании и поручаться за их владельцев.

По данным издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Энгерта. Представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

"Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby: "Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", - говорится в расследовании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее адвокат Труханова назвал ложной информацию о подкупе судей.