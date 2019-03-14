"Трибунал в Гааге пройдет за секунду": в Украине подловили Путина, проболтавшегося о захвате Крыма спецназом

Российский президент Владимир Путин 27 февраля заявил, что в оккупированном им Крыму во время фейкового референдума находились бойцы и командиры сил специальных операций РФ, чтобы "защитить мир от карателей".

"Прекрасно, оказывается в Крыму, кроме моряков морского флота, которые находились там по договору и, танцуя "Яблочко", случайно заблокировали украинские военные части, находились еще какие-то силы спецопераций ВС РФ, которые там точно не должны были танцевать "Яблочко", — резюмировала украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней программе данное признание.

Владимир Путин делает признание Кадр из видео

Она подчеркнула. мол, выходит, что появились войска России там еще до так называемого референдума, т.е. еще когда Крым даже по российскому законодательству был украинским.

"Получается, вы вероломно, без объявления войны использовали свою армию против своего ближайшего соседа. Против страны, в которой даже в самом страшном сне такое никто представить не мог. Против страны, в которой просто все оху*ли и долго не могли поверить, что Россия может на нас напасть. У кого-то еще есть сомнение, что вы на нас напали? У Путина — нет! И у солдат, которые получили медальки за организацию "народного референдума" тоже нет. Ну, вы знаете, это совершенно нормально, когда референдум об отделении территории одного государства контролирует государство, к которому эта территория должна присоединиться? Знаете, с такими признаниями трибунал в Гааге будет длиться секунду", — сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же программе Соколова раскрыла фейк россиян о 8 подлодках в Азовском море.

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